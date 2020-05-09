مسؤولة عن حماية ترامب وزعماء العالم.. كورونا يضرب أفراد الخدمة السرية الأمريكية

وكالات

نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر بهيئة الخدمة السرية الأمريكية، أن 11 من موظفي الهيئة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وإن نحو 60 موظفًا آخرين يقبعون قيد الحجر الصحي، حسبما ذكرت "بي بي سي".

ورفض المصدر غير المصرح له بالتعليق العلني تحديد أعداد الإصابات بين الموظفين المدنيين والعملاء السريين في الهيئة.

وتوفر الهيئة خدمات الحماية الشخصية للرئيس الأمريكي ونائبه وأفراد أسرهم، إلى جانب رؤساء الدول الزائرين للولايات المتحدة.

ولدى هيئة الخدمة السرية أكثر من 3000 موظف يعملون بالقرب من أولئك الذين يقدمون لهم خدمات الحماية، ما يؤجج المخاوف من اقتراب الفيروس من الدوائر الداخلية للبيت الأبيض.

ويأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن ثبوت إصابة السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بفيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية أمريكية قد كشفت، الخميس، عن ثبوت إصابة أحد أفراد الحرس الشخصي للرئيس ترامب بالفيروس.