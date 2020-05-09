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مقتل أكثر من 20 حوثيا في موجهات مع الجيش اليمني بمأرب

01:03 م السبت 09 مايو 2020
مقتل أكثر من 20 حوثيا في موجهات مع الجيش اليمني بمأرب

مليشيات الحوثي

عدن- (أ ش أ):

قُتل أكثر من 20 عنصرا من مليشيا الحوثي خلال مواجهات عسكرية مع قوات الجيش اليمني في جبهة "صرواح" بمحافظة مأرب.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر محلية يمنية، اليوم السبت قولها "وصل ما يزيد على 20 قتيلاً من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية إلى المستشفيات، حيث قُتلوا في جبهة صرواح".

كانت مصادر عسكرية ميدانية قد أكدت، في وقت سابق، مقتل 6 قادة ميدانيين من مليشيات الحوثيين، بالإضافة إلى عشرات العناصر، موضحة أن جميع القيادات ينحدرون من محافظة عمران.

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