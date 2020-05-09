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بومبيو يزور إسرائيل بعد تعليق الرحلات الخارجية بسبب كورونا

11:05 ص السبت 09 مايو 2020
بومبيو يزور إسرائيل بعد تعليق الرحلات الخارجية بسبب كورونا

مايك بومبيو

وكالات:

أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، أن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان، إن بومبيو "سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث".

وأضافت أن "التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".

وخلال زيارته سيلتقي بومبيو المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس في القدس في 13 مايو، يوم أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وتأتي زيارة بومبيو بينما عبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل.

وبزيارته إلى إسرائيل، سيكون بومبيو واحدا من أوائل كبار المسؤولين في العالم الذين يستأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر رحلة قام بها بومبيو إلى الخارج في 23 مارس وقادته إلى أفغانستان وقطر.

مايك بومبيو إسرائيل فيروس كورونا

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