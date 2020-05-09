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إصابات كورونا في اليابان تقترب من عتبة 16 ألف حالة

10:03 ص السبت 09 مايو 2020
إصابات كورونا في اليابان تقترب من عتبة 16 ألف حالة

كورونا في اليابان

طوكيو- (د ب أ):

أعلنت اليابان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15663، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، السبت.

وأكدت السلطات الصحية في اليابان أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بمنطقة توهوكو شمال شرق البلاد.

وذكرت حكومة مقاطعة مياجي اليوم السبت أن المتوفى كان يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي مقاطعة كوماموتو جنوب غرب البلاد، توفي طبيب/70 عاما/ اليوم السبت، قال مسؤولون بالمقاطعة إنه كان يعمل في أحد المستشفيات.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 621، من بينها 13 من السفينة "دياموند برنسيس".

كما شملت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في اليابان أشخاصا خضعوا لاختبارات في مراكز الحجر الصحي بالمطارات.

وتصدرت طوكيو قائمة الإصابات حيث سجلت 4810 حالات.

ويقول مسؤولون أن 291 شخصا مازالوا في حالة خطيرة حتى أمس الجمعة، من بينهم أربعة من السفينة السياحية دياموند برنسيس.

وتعافى إجمالي 6557 شخصا وغادروا المستشفيات.

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