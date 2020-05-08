عودة 330 مصريا من العالقين بالكويت

القاهرة - (أ ش أ):

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم رحلتان من الكويت تقلان 330 مصريا من العالقين هناك ضمن خطة الحكومة لعودة المصريين العالقين في عدد من الدول قبل عيد الفطر المبارك بعد تعليق الرحلات من وإلى مصر في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

فقد وصلت الرحلة الأولي لشركة (إير كايرو) وعلى متنها 165 راكبا؛ فيما وصلت الرحلة الثانية بعدها بنحو ساعتين وعلى متنها 165 راكبا.

ومن ناحية أخرى تصل رحلة مصر للطيران إلى مطار القاهرة قادمة من انجامينا بتشاد وعلى متنها 41 راكبا.