غرق طالب أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في نهر النيل بمركز العسيرات، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بغرق شخص بنهر النيل بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز.

تبين من التحريات غرق "السيد. ا" 16 عامًا طالب ويقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة مركز المنشاة.

جرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وقرر خاله "علي. ا" 50 عامًا عامل بأنه أثناء قيام نجل شقيقته المذكور بالاستحمام بالنهر بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.