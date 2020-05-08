أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

غرق طالب أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

11:20 ص الجمعة 08 مايو 2020
غرق طالب أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في نهر النيل بمركز العسيرات، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بغرق شخص بنهر النيل بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز.

تبين من التحريات غرق "السيد. ا" 16 عامًا طالب ويقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة مركز المنشاة.

جرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وقرر خاله "علي. ا" 50 عامًا عامل بأنه أثناء قيام نجل شقيقته المذكور بالاستحمام بالنهر بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

غرق طالب سوهاج مديرية أمن سوهاج نهر النيل

الخبر التالى:

أمريكا تصدر اليوم بيانات البطالة لشهر أبريل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3784085

    عدد المصابين

  • 1255685

    عدد المتعافين

  • 264679

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فتح الأندية والتحذير من شراء الملابس.. الحكومة ترد على 7 شائعات بشأن كورونا