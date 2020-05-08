غرق طالب أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في نهر النيل بمركز العسيرات، جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بغرق شخص بنهر النيل بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز.
تبين من التحريات غرق "السيد. ا" 16 عامًا طالب ويقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة مركز المنشاة.
جرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وقرر خاله "علي. ا" 50 عامًا عامل بأنه أثناء قيام نجل شقيقته المذكور بالاستحمام بالنهر بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
الخبر التالى:أمريكا تصدر اليوم بيانات البطالة لشهر أبريل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7981
عدد المصابين
-
1887
عدد المتعافين
-
482
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3784085
عدد المصابين
-
1255685
عدد المتعافين
-
264679
عدد الوفيات
إعلان