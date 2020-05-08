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زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر يهز إيران

12:32 ص الجمعة 08 مايو 2020
زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر يهز إيران

أرشيفية

طهران - (د ب أ):

هز زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر هذه الليلة العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى تقع شرقيها.

وذكر التلفزيون الحكومي أن مركز الزلزال كان في مدينة دامافاند على بعد حوالي 70 كيلومترا شرقي طهران.

تأثر بالزلزال مقاطعة ماسانداران شمالي البلاد.

ولم يذكر التلفزيون أية بيانات عن وقوع ضحايا ولا عن حجم الأضرار التي نشأت عن الزلزال.

وغادر العديد من السكان منازلهم خوفا من وقوع توابع للزلزال وتخوفا أيضا من اندلاع بركان محتمل في جبل دامافاند، وسيقضون الليلة في العراء.

ويعتبر جبل دامافاند بارتفاعه البالغ أكثر من 5600 أعلى جبل في إيران.

وقد ارتفعت بعض الأدخنة الخفيفة من البركان الساكن.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزال، ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 آلف اخرين.

زلزال إيران مدينة دامافاند

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