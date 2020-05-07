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وزير برازيلي: اقتصاد بلادنا على وشك الانهيار بسبب كورونا

11:44 م الخميس 07 مايو 2020
وزير برازيلي: اقتصاد بلادنا على وشك الانهيار بسبب كورونا

فيروس كورونا

بوجوتا - (د ب أ):

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس اليوم الخميس إن اقتصاد البلاد "على حافة الانهيار" بسبب مرض كوفيد-19.

ونقل موقع "يو أو إل" الإخباري على الانترنت ووسائل إعلام أخرى عن الوزير قوله إن إجراءات الطوارئ لمواجهة الجائحة لا يمكن الاستمرار فيها على المدى المتوسط.

وقال جويديس في اجتماع مع الرئيس جاير بولسونارو ووزراء وأرباب أعمال ورئيس المحكمة العليا إن الاقتصاد قد لا يكون قادرا على الصمود "شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأضاف: "نحن قد نشهد انهيارا قبل ذلك".

وانتقد بولسوناروا مسؤولون على المستويين الإقليمي والمحلي في بعض الولايات، حيث قال عنهم إنهم "مضوا بعيدا نوعا ما في فرض إجراءات مشددة" للعزل الاجتماعي.

وقال إنه سيزيد عدد الأنشطة الاقتصادية التي ينظر إليها على أنها ضرورية، والتي يمكن، نتيجة لذلك، أن تعمل بشكل طبيعي.

ودعا جويديس موظفي القطاع العام للتخلي عن زيادة الأجور لمدة عامين.

وسجلت تلك الدولة، الأكثر إصابة بمرض كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية، أكثر من 125 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض ووفاة ما يزيد على 8500 شخص.

ويواجه الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف اتهامات بأنه يضع الاقتصاد في أولوية اهتماماته على أرواح المواطنين.

فيروس كورونا باولو جويديس كوفيد-19 البرازيل

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