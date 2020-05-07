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دبلوماسي روسي: لا يمكن لأي ظروف أن تعيق تطوير التعاون مع الصين

12:11 م الخميس 07 مايو 2020
دبلوماسي روسي: لا يمكن لأي ظروف أن تعيق تطوير التعاون مع الصين

السفير الروسي لدى الصين اندريه دينيسوف

موسكو - أ ش أ

قال السفير الروسي لدى الصين اندريه دينيسوف، إنه لا يمكن لأي ظروف مهما كانت، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، أن تعيق تطور التعاون المطرد بين موسكو وبكين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير، في حديث له خلال مشاركته في جسر تلفزيوني روسي صيني، بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وفقا لقناة /روسيا اليوم/ "أود أن أرحب بجميع المنظمين والمشاركين في مؤتمر الفيديو اليوم، وأشكرهم على تنظيمه".

وشدد على أن تنظيم الفعالية بحد ذاته، يؤكد ويدل على أنه لا توجد ظروف، بما في ذلك جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، يمكنها أن تعيق التطور المطرد للتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.. مضيفا: "معا نستطيع ان نتغلب على كل المشاكل مهما كانت".

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