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ارتفاع وفيات كورونا في عُمان إلى 14 حالة

11:53 ص الخميس 07 مايو 2020
ارتفاع وفيات كورونا في عُمان إلى 14 حالة

فيروس كورونا

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 حالة .

وقالت الوزارة ، حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر، إن الوفاة لوافد.

وأكد وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي اليوم أن فيروس كورونا المستجد لايزال ينتشر ويسرعة ، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الخميس، 55 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2958حالة.

وفيات كورونا في عُمان فيروس كورونا سلطنة عمان

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