ارتفاع وفيات كورونا في عُمان إلى 14 حالة

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 حالة .

وقالت الوزارة ، حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر، إن الوفاة لوافد.

وأكد وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي اليوم أن فيروس كورونا المستجد لايزال ينتشر ويسرعة ، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الخميس، 55 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2958حالة.