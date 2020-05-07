ارتفاع وفيات كورونا في عُمان إلى 14 حالة
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 حالة .
وقالت الوزارة ، حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر، إن الوفاة لوافد.
وأكد وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي اليوم أن فيروس كورونا المستجد لايزال ينتشر ويسرعة ، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الخميس، 55 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2958حالة.
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