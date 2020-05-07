إندبندنت: جونسون بصدد التخلي عن شعار "ابقوا في المنزل"

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيتخلى عن شعار "ابقوا في المنزل" وسيخفف من النصائح المتعلقة بتقييد العمل وممارسة الرياضة والاختلاط وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لاعلان أو تخفيف لإجراءات الإغلاق نهاية هذا الاسبوع.

وأضافت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإليكتروني اليوم الخميس- أنه من المتوقع أن تتم إستعادة النزهات، والخروج للاستمتاع بحمامات الشمس في الحدائق العامة ، والتمارين غير المحدودة، حيث يبدأ رئيس الوزراء في تخفيف القيود التي فرضت في مارس لبطء انتشار فيروس كورونا.

وكانت المملكة المتحدة قد خضعت لأكثر القيود صرامة منذ عقود في الحياة اليومية وسط جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد .

وأكد جونسون أنه سيتم الكشف عن خريطة الطريق التي طال انتظارها حول خيارات الهروب من الإغلاق يوم الأحد القادم - بعد ثلاثة أيام من مراجعة القيود بموجب القانون. وأبلغ نواب البرلمان أمس يوم الأربعاء بأنه يأمل في تخفيف بعض القيود في وقت مبكر يوم الاثنين القادم والتي ستحدد مسار البلاد حتى شهر اكتوبر القادم .

وأشارت الصحيفة إلى أن داونينج ستريت (الحكومة البريطانية) أكدت أن " الوضع لن يكون حالة أشبه بالضغط على زر "لرفع جميع الإجراءات دفعة واحدة ، وبدلاً من ذلك" سيتعين على الناس الاستعداد لنوع مختلف من الحياة العادية " .

غير أنه في تغيير واضح للرسائل، أسقطت حسابات تويتر الحكومية الرسمية شعارها الصارم "ابقوا في المنزل ، وأنقذوا الأرواح" وبدأوا في بث الرسائل بعنوان "ابقوا آمنين ، أنقذوا الأرواح " .

وأشارت وزارة الصحة العامة البريطانية أيضًا إلى أنه يمكن التخلي عن رسالة "ابقوا في المنزل". وقال متحدث: "نحن نراجع جميع مواد الاتصالات تحسبًا للانتقال إلى المرحلة التالية من الحملة الحكومية ".

كما يضع الوزراء أيضًا خططًا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تكييف أماكن العمل للوضع، وإدارة المساحات الخارجية، ويمكن أن تعمل وسائل النقل العام مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المرحلة الأولى ، التي ستبدأ يوم الاثنين ستشهد إلغاء قاعدة التمرين التي تشمل التريض مرة واحدة في اليوم ، وإعادة فتح مراكز الحدائق ، وتشجيع بعض الموظفين على العودة إلى العمل. وسيُطلب من الشرطة التوقف عن التحرك ضد من يقومون بأخذ حمامات الشمس أو المجموعات الصغيرة أو الأشخاص الجالسين على مقاعد في المتنزهات ، وسيُسمح للعائلات بالسفر إلى الريف لممارسة الرياضة.

ومع ذلك ، ستبقى تعليمات الإبقاء على التباعد الاجتماعي لمترَين سارية. وتفيد التقارير بأن المرحلة الثانية من خريطة الطريق ستشهد عودة الأطفال إلى بعض المدارس .

ولكن الحانات والمطاعم والمحلات التجارية غير الأساسية تظل مغلقة لشهور. ووفقًا للتقارير ، فإن جونسون لن يعطي هذه الشركات إشارة قوية حتى الآن حول موعد إعادة فتحها.

من جانبه أوضح وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك في وقت لاحق أن إعلان الأحد القادم سوف يركز على إجراءات لتحريك الاقتصاد مرة أخرى.

وقال في الإفادة اليومية من داونينج ستريت لفيروس كورونا "يحتاج كل اقتصاد محلي إلى خطة لإعادة التشغيل والتعافي".