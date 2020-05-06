رئاسة جنوب أفريقيا تؤكد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا
جوهانسبرج - (د ب أ):
أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين "أحد الموظفين الأساسيين" في يونيون بيلدنجز مقر الرئاسة في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد بيان على موقعها الإلكتروني دون تحديد هوية الشخص المصاب.
ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن الرئاسة قولها إن الرئيس سيريل رامافوسا ونائبه لا يعملان في مقر الرئاسة، حيث يعمل كل منهما في مكان بعيد منذ بداية الإغلاق على الصعيد الوطني.
كما أن هناك قيودا مفروضة حاليا على دخول الجمهور والموظفين إلى يونيون بيلدنجز .
وتم اتخاذ خطوات لإجراء تحاليل للموظفين المخالطين للموظف المصاب.
وأضافت أنه تم بدء عملية يوم 28 أبريل لتطهير وتنظيف الرئاسة.
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