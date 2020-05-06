"أوبر" تعتزم تسريح 3700 موظف بسبب كورونا

واشنطن - (د ب ا):

أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر"، اليوم الأربعاء، اعتزامها تسريح 3700 موظف دائم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الشركة في بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأمريكية إنها تخطط "لتقليل نفقات التشغيل في مواجهة التحديات الاقتصادية، وحالة الغموض الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على أعمال الشركة".

وأضافت الشركة أن عملية التسريح ستشمل موظفي خدمة العملاء والتوظيف، وذلك في ظل التراجع الشديد في الطلب على خدمات الشركة وتجميد عمليات توظيف سائقين جدد.

يذكر أن عدد الموظفين المقرر تسريحهم يمثلون حوالي 14 في المئة من إجمالي عدد موظفي أوبر البالغ 9ر26 ألف موظف وفقا لأحدث تقرير سنوي للشركة الأمريكية.

وتقدر الشركة تكلفة الاستغناء عن هؤلاء الموظفين بحوالي 20 مليون دولار في صورة مكافآت إنهاء الخدمة وغيرها من التعويضات.

ووفقا لبيان الشركة فإن دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تنازل عن أجره الأساسي لبقية العام الحالي.

يذكر أن الجائحة أضرت بشدة بنشاط أوبر، في ظل القيود التي تم فرضها على التحركات والسفر، في أغلب مدن العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.