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الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد الميلاد الأول لابنهما آرتشي

01:13 م الأربعاء 06 مايو 2020
الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد الميلاد الأول لابنهما آرتشي

الأمير هارى وميجان ماركل

لندن- (د ب ا):

بعثت الملكة إليزابيث الثاينة، ملكة بريطانيا، بتهانيها اليوم الأربعاء لآرتشي، ابن حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الأول.

وكتب قصر باكنجهام تغريدة جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد لآرتشي ماونتباتن ويندسور الذي يحتفل بعيد ميلاده الأول"، ونشر صورة للملكة أثناء لقائها بآرتشي وهاري وميجان ووالدتها دوريا العام الماضي.

كما بعث الأمير ويليام، الشقيق الأكبر لهاري، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، بتهانيهما لآرتشي.

ويأتي آرتشي في المرتبة السابعة لتولي العرش البريطاني بعد تشارلز وويليام وأبناء ويليام الثلاثة وهاري.

وكان هاري (35 عاما) وميجان (38 عاما) أعلنا في يناير الماضي عن عزمهما "التخلي" عن واجباتهما الملكية والعيش بصورة أكثر استقلالية وخصوصية في أمريكا الشمالية.

وانتقلا مؤخرا لمنزلهما في لوس انجلوس.

الأمير هاري وميجان الأمير هاري الملكة إليزابيث عيد الميلاد آرتشي

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