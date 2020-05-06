التحالف الدولي يعلن استهداف أوكارًا لداعش

وكالات

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش مايلز كاجينز، الثلاثاء، عن تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية في قضاء بيجي، الأسبوع الماضي، استهدفت أوكارا لـ"داعش" حسبما ذكرت رويترز.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، إن سلاح الجو الملكي يواصل القيام بمهام استطلاع يومية مسلحة فوق العراق وشرق سوريا كجزء من التحالف العالمي ضد "داعش".

وفي ليلة الثلاثاء، انضم زوج من طائرات التورنادو التي تعمل لدى سلاح الجو الملكي البريطاني، وبدعم من ناقلة التزود بالوقود الجوي "فوييجر" إلى طائرات التحالف الأخرى في هجوم على سلسلة من الكهوف شمال شرق بيجي في شمال العراق.

واستهدفت التورنادو ستة مداخل للكهوف حيث أكدت المخابرات وجود مجموعة من عناصر "داعش"، وأكدت المراقبة أن جميع الصواريخ ضربت أهدافها بنجاح.