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ترامب يعتزم تشكيل مجموعة عمل جديدة لـ"السلامة وإعادة فتح الاقتصاد"

12:28 ص الأربعاء 06 مايو 2020
ترامب يعتزم تشكيل مجموعة عمل جديدة لـ"السلامة وإعادة فتح الاقتصاد"

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه سينهي عمل مجموعة المهام الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتشكيل محموعة مهام خاصة جديدة للتركيز على "السلامة وإعادة فتح الاقتصاد".

وقال ترامب في ولاية أريزونا "لقد قام مايك بنس (نائب الرئيس) ومجموعة المهام الخاصة بعمل رائع، لكننا الآن ننظر إلى شكل مختلف قليلا، وهذا الشكل هو السلامة وفتح (الاقتصاد)، وسيتم تشكيل مجموعة مهام خاصة مختلفة على الأرجح لهذا الغرض".

وتابع ترامب "لا يمكننا إبقاء بلادنا مغلقة للأعوام الخمسة المقبلة.. هل سيتأثر بعض الناس؟ نعم. هل سيتأثر البعض بشدة؟ نعم. ولكن علينا فتحه."

وأكد ترامب أنه في حين أن النصيحة التي ستوجه لكبار السن والمرضى ستكون "امكثوا في مكانكم لبعض الوقت"، يمكن أن تعود مجموعات أخرى إلى العمل والمدارس.

وأضاف الرئيس أنه سيستمر في تلقي المشورة من خبراء مثل أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وشخصية رئيسية في مجموعة المهام الخاصة المعنية بمواجهة فيروس كورونا والذي يثق به الجمهور على نطاق واسع .

دونالد ترامب مايك بنس ولاية أريزونا الولايات المتحدة

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