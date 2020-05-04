البرلمان العراقي يصوت لمنح الثقة لحكومة الكاظمي الأربعاء المقبل
بغداد - (د ب أ)
قررت رئاسة البرلمان العراقي، مساء اليوم الاثنين، عقد جلسة الأربعاء المقبل للتصويت على البرنامج الوزاري والتشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وذكر بيان لمدير عام الدائرة البرلمانية وزع اليوم أن "جلسة البرلمان ستعقد الساعة التاسعة مساءً".
يأتي انعقاد الجلسة في إطار المهلة الدستورية لتكليف الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة في العراق والبالغة 30يوما والتي ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري.
كان قد تم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة في التاسع من الشهر الماضي
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