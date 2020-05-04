"تصريحات غير عقلانية".. الصين ترد على انتقادات أمريكا بشأن كورونا

وكالات:

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، الاثنين، بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان بومبيو قد قال الأحد، إن هناك "عددا هائلا من الأدلة" على أن مصدر وباء "كوفيد-19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها مرارا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.

وجاء تعليق هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، على التصريحات الأمريكية، تحت عنوان "بومبيو الشرير ينفث السم وينشر الأكاذيب"، نوّه بالمدير التنفيذي لـمنظمة الصحة العالمية مايك راين، وخبير الفيروسات في جامعة كولومبيا دبليو إيان ليبكين، الذي قال إن "الفيروس طبيعي المصدر وليس من صنع الإنسان أو تسرب من مختبر".

وأضاف التعليق: "هذه التصريحات المعيبة وغير العقلانية من جانب سياسيين أمريكيين توضح لعدد متزايد من الناس عدم وجود دليل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.