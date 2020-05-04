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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة تشيبا شرقي اليابان

04:41 م الإثنين 04 مايو 2020
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة تشيبا شرقي اليابان

نتيجة زلزال - ارشيفية

طوكيو - أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مقاطعة تشيبا شرقي اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 10:07 مساءً بالتوقيت المحلي، ووقع مركزها في شمال شرقي مقاطعة تشيبا على عُمق 50 كيلومترًا.

وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

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