مستشار النمسا: جاهزون للتعامل مع احتمال حدوث موجة جديدة من كورونا

فيينا- (أ ش أ):

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون سيناريو واقعي ويجب الاستعداد لهذا الاحتمال والتعامل معه بجدية، مشيرًا إلى أن الحكومة تكثف جهودها من أجل إبقاء الوضع تحت السيطرة.

وقال كورتس - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - إن الدولة تتعامل مع الموقف الراهن من خلال "التفاؤل الحذر" ، مشيرًا إلى أن إعادة افتتاح الشركات والمتاجر قد يكون لها تأثير على عودة ارتفاع الإصابات ولكنها حتى الآن لا تزال تحت مائة إصابة جديدة يوميًا.

وأضاف أنه في حالة حدوث موجة ثانية من الوباء سنقوم بعزل المصابين سريعًا ومنع انتشار العدوى مجددًا ، وأشار الى استمرار الاستعانة بالجيش في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، خاصة فى بعض الخدمات وفى مهام اضافية على الحدود، لافتا الى وجود تنسيق مستمر مع دول الجوار وبخاصة سويسرا حول تعزيز مهام الجيش في هذه الأزمة.