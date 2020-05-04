الجيش الجزائري يعلن تدمير 19 قنبلة تقليدية الصنع شرقي البلاد

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الاثنين تدمير 19 قنبلة تقليدية الصنع بولاية تبسة شرقي البلاد.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم على موقعها الالكتروني إن ذلك جاء خلال عملية بحث وتمشيط امس الاحد في إطار مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وضبط بندقية صيد بولاية الجلفة، 300 كيلومتر جنوبي الجزائر.

وأظهرت حصيلة خاصة بعمليات مكافحة الإرهاب في الجزائر الشهر الماضي، قضاء الجيش على ثلاثة إرهابيين واعتقال آخر وخمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، إلى جانب تدمير 22 مخبأ للجماعات الإرهابية ، كما تم ضبط أسلحة وذخيرة.