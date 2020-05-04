أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الخارجية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تصاعد عنف داعش في العراق

02:00 م الإثنين 04 مايو 2020
الخارجية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تصاعد عنف داعش في العراق

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

حملت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين الولايات المتحدة المسؤولية عن تصاعد عنف تنظيم داعش في العراق خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي القول :"فلول داعش موجودة في بعض مناطق العراق وإلى جواره، وبما أن الولايات المتحدة تتعرض لضغوط من الشعب العراقي (الذي يطالب بخروج القوات الأجنبية) فإنها تريد من خلال تقوية داعش إيجاد مبررات لعدم الخروج من العراق أو تأخير هذا الخروج على الأقل".

وأضاف :"أمريكا تريد القول إنها إذا لم تكن موجودة في العراق فإن الأمن لن يستتب فيه".

وشدد المتحدث على أن ايران تتابع عن قرب تطورات الساحة العراقية وتعرب عن القلق لعودة نشاط داعش في هذا البلد.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية، أمس، عمليات عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا داعش، رداً على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المناطق العراقية، وراح ضحيتها عدد من عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي.

الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة داعش العراق

الخبر التالى:

سكان إيطاليا يستعيدون حرية مقيّدة بعد نحو شهرين من العزل جراء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6465

    عدد المصابين

  • 1562

    عدد المتعافين

  • 429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3476021

    عدد المصابين

  • 1112220

    عدد المتعافين

  • 245531

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إضافة "KG3".. ننشر خطة تطوير التعليم قبل الجامعي