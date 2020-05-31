موقع أمريكي: 1099 شخصًا قتلوا على يد الشرطة الأمريكية العام الماضي

وكالات:

قال موقع "مابينج بوليس فويلنس"، متخصص بجمع وتسجيل البيانات المتعلقة بجرائم القتل التي ترتكبها الشرطة بحق المدنيين، إن 1099 شخصا قتلوا على يد الشرطة الأمريكية في مختلف الولايات، في العام الماضي.

وذكر الموقع الأمريكي، الذي نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن معدل ضحايا القتل على يد الشرطة من أصحاب البشرة السوداء 3 مرات أكثر مقارنة بالبيض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المرجح أن يكون السود في هذه الحوادث غير مسلحين بواقع 1,3 مرة أكثر من البيض.

وأضاف أن 99 في المئة من حالات القتل التي ارتكبها رجال الشرطة في أمريكا، بين عامي 2013 و2019، لم تسفر عن إدانة أي عنصر بارتكاب جريمة.

وتشهد الولايات المتحدة تظاهرات حاشدة وأعمال شغب، خاصة في مدينة مينيابولس، التي شهدت مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد رجل الشرطة ديريك تشوفين.

ووثق شهود عيان بمقاطع فيديو الواقعة، ظهر فيها تشوفين وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، بالرغم من توسلات الأخير وتأكيده أنه لا يستطيع التنفس، مما أدى إلى مقتله.