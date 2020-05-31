جزيرة إندونيسية تفرض قيودا على زائريها لمواجهة كورونا

جاكرتا- (د ب أ):

قال مسؤول بجزيرة بالى الإندونيسية، الأحد، إن جزيرة بالي السياحية الإندونيسية تتبنى حاليا إجراءات جديدة مع بدء تخفيف القيود الرامية إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نائب محافظ إقليم بالي تيوكوردا اوكا ارثا اردهانا سوكاواتي إن الجزيرة ستحدد الفئات التي ستسمح لها بدخول وخروج الجزيرة بناء على معايير معينة.

وتشمل قائمة الأشخاص المسموح بدخولهم الجزيرة المسؤولين الحكوميين والأشخاص العاملين في القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات لمنع انتشار فيروس كورونا وسكان بالي العائدين من العمل أو الدراسة في الخارج.

وقال سوكاواتي "مع أن عدد حالات الإصابة في بالي منخفض مقارنة ببقية مناطق إندونيسيا، نشهد زيادة عدد الحالات الجديدة كل يوم".

ويتعين على كل من يدخلون الجزيرة جوا أو برا تقديم مجموعة من الوثائق تشمل شهادة صحية أنهم ليسوا مصابين بكورونا، كما أن ارتداء كمامات في الأماكن العامة أصبح إجباريا بالنسبة للجميع.

وأضاف سوكاواتي " هذا الإجراء يستهدف وضع حد للإصابات المحلية المستمرة".

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن إندونيسيا سجلت 700 إصابة جديدة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26,473 بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1613 بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

ومن بين الحصيلة الإجمالية، سجلت بالي 465 إصابة بالفيروس منها 10 حالات جديدة تم تسجيلها اليوم .