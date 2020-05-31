البابا فرانسيس يدعو إلى القضاء على "وباء الفقر العالمي"
الفاتيكان- (بي بي سي):
قال البابا فرانسيس إن عالم ما بعد فيروس كورونا المستجد سيكون مختلفا تماما عما قبله، داعيا إلى مجتمع "أكثر عدالة وإنصافا".
وفي رسالة عبر الفيديو، قال الحبر الكاثوليكي الأعظم إن تاريخ الإنسانية يظهر إن العالم يتغير بعد الأحداث الكبرى، ومن بينها الأوبئة، سواء للأفضل أو الأسوأ.
وقال البابا في العظة "العالم يعاني اليوم خاصة لدى الأكثر فقرا المنبوذين" مشددا على ضرورة بناء مجتمع "أكثر عدلاً وإنصافًا ومسيحية" ومطالبا "بوضع حد لوباء الفقر العالمي".
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