8380 إصابة جديدة بكورونا في الهند.. وارتفاع الحالات إلى 182 ألفا

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 8380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك يتجاوز إجمالي حالات الإصابة 182 ألف حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 193 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي حالات الوفاة 5000 حالة.

ويشار إلى أن هذه تعد أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ بداية تفشي الفيروس.

وقد سجلت الهند ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس السبت تمديد العمل بإجراءات الاغلاق حتى 30 يونيو المقبل. وأشارت الحكومة إلى أنه يمكن للمراكز التجارية والفنادق والمطاعم وأماكن العبادة فتح أبوابها مجددا في 8 يونيو المقبل، ماعدا في المناطق التي سجلت حالات إصابة مرتفعة.