أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا

05:45 ص الأحد 31 مايو 2020
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول 31- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 21 حالة في سول ذات الكثافة السكانية العالية.

وبذلك يبلغ إجمالي الاصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية منذ تفشي المرض في البلاد 11 الفا و 468 شخصا، وفقا لما أعلنته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

كما أضافت أن عدد حالات الوفاة في البلاد بلغ 270 حالة ، بعد وفاة حالة واحدة اضافية اليوم الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10 الاف و 405 حالات بعد تعافي 7 اشخاص، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج إلى 793 شخصا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الكثافة السكانية العالية حالات وفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الداخلية بعد وفاة موظف بسجن طرة متأثرًا بكورونا