أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أعمال عنف في لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجا على مقتل فلويد

12:39 ص الأحد 31 مايو 2020
أعمال عنف في لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجا على مقتل فلويد

وكالات

أضرم متظاهرون أمريكيون، اليوم الأحد، النيران في سيارات شرطة بلوس أنجلوس، احتجاجا على مقتل جورج فلويد ٤٦ عامًا أمريكي من أصول أفريقية، حسبما أفادت العربية.

وشهدت مناطق أخرى، أعمال عنف وتحطيم واجهات لمحال وحرق سيارات شرطة، في إطار الاحتجاجات التي اندلعت بعدة ولايات أمريكية، تنديدًا بمقتل فلويد.

أعلنت شرطة لوس أنجلوس، أنها ألقت القبض على 533 شخصا ليل الجمعة، خلال احتجاجات على وفاة جورج فلويد وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي.

وتم الإفراج عنهم جميعا لاحقا باستثناء 18 شخصا، بحسب مايكل تشان، المتحدث باسم دائرة شرطة لوس أنجلوس.

وقال تشان إن ستة ضباط أصيبوا خلال الاضطرابات.

ومن بين التهم التي تم القبض على هؤلاء بموجبها، السطو والنهب وانتهاك المراقبة والاعتداء على ضباط شرطة والشروع في القتل.

وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب موت الشاب الأسود غير المسلح جورج فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

واندلعت أعمال العنف مرة أخرى في المدينة التي فارق فيها جورج الحياة، لكنها امتدت أيضا إلى نيويورك وأتلنتا وأوكلاند ودالاس ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

وكانت أكبر مظاهر الغضب في مدينة مينيابوليس، حيث تحدى المحتجون أوامر منع التجوال.

لوس أنجليس الأمريكية شرطة بلوس أنجليس جورج فلويد

الخبر التالى:

تُعادي الفاشية ووصفها ترامب بالإرهابية.. معلومات عن حركة "أنتيفا" الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الداخلية بعد وفاة موظف بسجن طرة متأثرًا بكورونا