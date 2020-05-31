أعمال عنف في لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجا على مقتل فلويد

وكالات

أضرم متظاهرون أمريكيون، اليوم الأحد، النيران في سيارات شرطة بلوس أنجلوس، احتجاجا على مقتل جورج فلويد ٤٦ عامًا أمريكي من أصول أفريقية، حسبما أفادت العربية.

وشهدت مناطق أخرى، أعمال عنف وتحطيم واجهات لمحال وحرق سيارات شرطة، في إطار الاحتجاجات التي اندلعت بعدة ولايات أمريكية، تنديدًا بمقتل فلويد.

أعلنت شرطة لوس أنجلوس، أنها ألقت القبض على 533 شخصا ليل الجمعة، خلال احتجاجات على وفاة جورج فلويد وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي.

وتم الإفراج عنهم جميعا لاحقا باستثناء 18 شخصا، بحسب مايكل تشان، المتحدث باسم دائرة شرطة لوس أنجلوس.

وقال تشان إن ستة ضباط أصيبوا خلال الاضطرابات.

ومن بين التهم التي تم القبض على هؤلاء بموجبها، السطو والنهب وانتهاك المراقبة والاعتداء على ضباط شرطة والشروع في القتل.

وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب موت الشاب الأسود غير المسلح جورج فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

واندلعت أعمال العنف مرة أخرى في المدينة التي فارق فيها جورج الحياة، لكنها امتدت أيضا إلى نيويورك وأتلنتا وأوكلاند ودالاس ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

وكانت أكبر مظاهر الغضب في مدينة مينيابوليس، حيث تحدى المحتجون أوامر منع التجوال.