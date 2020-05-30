السودان يسجل 38 حالة وفاة و175 إصابة جديدة بكورونا

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4521 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا" إنه تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 233 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 67 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 816 حالة.