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إصابة أمير بلجيكي بفيروس كورونا بعد حضوره حفلًا في إسبانيا

10:57 م السبت 30 مايو 2020
إصابة أمير بلجيكي بفيروس كورونا بعد حضوره حفلًا في إسبانيا

فيروس كورونا

وكالات:

أثبتت الفحوص الطبية إصابة الأمير يواكيم ابن شقيقة الملك البلجيكي فيليب، بفيروس كورونا بعد حضوره حفلا في إسبانيا.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي يوم السبت، ونقلت عنه وكالة رويترز، إن إصابة الأمير الذي يبلغ من العمر 28 عاما بفيروس كورونا تأكدت بعد حضوره حفلا بمدينة قرطبة في جنوب إسبانيا يوم 26 مايو.

وأضاف أن القصر لم يتسن له بعد التأكد من عدد الأشخاص الذين حضروا ذلك الحفل.

وذكر القصر أن يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين.

وسيكون ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها بدأت تحقيقا في هذه الواقعة وإن أولئك الذين انتهكوا القيود قد يواجهون غرامات تتراوح قيمتها بين 600 و10000 يورو.

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