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الجيش الليبي: تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا

07:24 م السبت 30 مايو 2020
الجيش الليبي: تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا

الجيش الوطني الليبي

طرابلس - (أ ش أ):
أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات، التي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، وسقوط عشرات القتلى والجرحى؛ فضلا عن السيطرة على 8 عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك بطرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إن "تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا"، مضيفا "أننا نجحنا في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخرا، كما تم القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في عمليات طرابلس".
ونوه بأن القوات المسلحة اتبعت نمطا جديدا في عملياتها التعبوية، مضيفا أننا: "ننفذ حاليا كمائن مباشرة وغير مباشرة للقضاء على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة"، مشددًا على أن أن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية الخطرة في عملياتها العسكرية.

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الجيش الليبي طرابلس تركيا ليبيا

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