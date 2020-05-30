أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الأسد يصدر مراسيم رئاسية بتسمية وإعفاء عدد من المحافظين

02:59 م السبت 30 مايو 2020
الأسد يصدر مراسيم رئاسية بتسمية وإعفاء عدد من المحافظين

الرئيس السوري بشار الاسد

وكالات:

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، عددا من المراسيم التي قضت بتغييرات لعدد من المحافظين، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وقضت المراسيم بتعيين بسام ممدوح بارسيك، محافظا لمدينة حمص، خلفا لطلال برازي، الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقضى المرسوم ذاته بإنهاء العمل بمرسوم سابق كان يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير السياحة لبارسيك.

كما أصدر الأسد مرسوما بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي، محافظا لمحافظة السويداء، ونقل همام صادق دبيات، محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء.

كما تم تعيين محمد طارق زياد كريشاتي، محافظا لمحافظة القنيطرة، وإنهاء خدمات محمد خالد الهنوس، محافظ محافظة درعا، وتعيين مروان إبراهيم شربك، محافظا لها.

وقضى مرسوم آخر بإنهاء تعيين جايز سوادة الحمود الموسي، محافظا لمحافظة الحسكة، وتعيين غسان حليم خليل محافظا لها.

بشار الأسد مرسوم رئاسي سوريا

الخبر التالى:

الجيش السوداني: الوضع هادئ عند الحدود مع إثيوبيا وقواتنا تنتظر أي تعليمات من القيادة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التزام وحرص.. مصراوي يرصد أول أيام "الكمامات الإجبارية"- "صور"