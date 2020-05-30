181 حالة في 24 ساعة.. تراجع بوفيات كورونا اليومية في روسيا

موسكو- (د ب ا):

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد قفزة قياسية بـ232 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة عن رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس، ما يمثل ارتفاعا طفيفا لليوم الثالث على التوالي (مقارنة بـ 8572 إصابة أمس الجمعة و8371 إصابة اول امس الخميس و8338 إصابة الأربعاء)،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575، بما في ذلك224,551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضررا بالفيروس التاجي في روسيا بـ2408 حالات وفاة و178,196 إصابة).

وأشار التقرير إلى أن 8212 مريضا تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا ، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167,469.

وأجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.