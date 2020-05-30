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المكسيك تسجل 3227 إصابة جديدة و371 حالة وفاة بفيروس كورونا

08:22 ص السبت 30 مايو 2020
المكسيك تسجل 3227 إصابة جديدة و371 حالة وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية


مكسيكوسيتي- (أ ش أ ):
أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، عن تسجيل 3227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و371 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك بلغ 84627 حالة، وحصيلة الوفيات 9415 شخصا.
وتشكل حصيلة وفيات أمس الجمعة انخفاضا بالمقارنة مع معدل الوفيات في الأيام الأخيرة، حين بلغت الحصيلة أكثر من 400 وفاة كل يوم.

كما تستمر أعداد الإصابات اليومية بالانخفاض، حيث سجلت 3377 حالة يوم الخميس و3463 يوم الأربعاء، لكن المعدلات اليومية لا تزال فوق 3 آلاف مصاب.

ويأتي ذلك بعد أيام من تسجيل المكسيك عدد قياسيا من الوفيات، وهو 501 حالة يوم الثلاثاء الماضي. كما شهدت البلاد مستويات قياسية في أعداد المصابين الجدد خلال الأسبوع الأخير.​

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