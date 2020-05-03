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أفغانستان تتهم إيران بإغراق 38 مهاجرًا أفغانيًا على الحدود

10:38 م الأحد 03 مايو 2020
أفغانستان تتهم إيران بإغراق 38 مهاجرًا أفغانيًا على الحدود

انقلاب قارب مهاجرين

كابول - (د ب ا)

هاجم مسؤولون أفغان اليوم الأحد، إيران بشدة، حيث اعتبروا قوات الحدود الإيرانية مسؤولة عن إغراق 38 مهاجرا أفغانيا، كانوا يسعون لدخول البلاد.

ويواجه المسؤولون الإيرانيون اتهامات بإجبار نحو 50 مهاجرا على النزول في نهر على الحدود بين إيران وإقليم هيرات بغرب أفغانستان، أمس السبت.

وقال أحمد كارخي، العضو بمجلس الإقليم إن 12 شخصا تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، مضيفا أنه تم انتشال سبع جثث من النهر في منطقة جولران.

وأضاف أن نحو 31 شخصًا اختفوا ولا أثر لهم .

واتهم سيد وحيد قتالى حاكم إقليم هيرات القوات الأمنية الإيرانية في تغريدة بالتسبب في موت المواطنين الأفغان وكتب: "مواطنينا، الذين وضعتموهم في النهر، لم يكونوا أسامة بن لادن، يوما ما سوف نسوى هذا الأمر".

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إنه تم تعيين وفد بقيادة نائب وزير الشؤون السياسية للتحقيق في الواقعة، متعهدا باتخاذ الإجراءات" الضرورية".

ونفت الحكومة الإيرانية بشكل قاطع تلك الاتهامات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): "نأسف بشدة لهذا الحادث، لكن هذا الحادث وقع في الأراضي الأفغانية وليس الإيرانية".

وأضاف أن حرس الحدود الإيرانيين نفوا كذلك تورطهم في ذلك الحادث. وتابع أن إيران ستتعاون رغم ذلك مع السلطات الأفغانية في إجراء تحقيق شامل في الحادث.

من جانبها طالبت حركة طالبان أفغانستان الحكومة الإيرانية بمعاقبة منفذي الواقعة، لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

المهاجرين أفغانستان إيران كابول

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