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الحكومة السورية تقرر استمرار إجراءات حظر التجول والتنقل في البلاد

09:17 م الأحد 03 مايو 2020
الحكومة السورية تقرر استمرار إجراءات حظر التجول والتنقل في البلاد

كورونا في سوريا

دمشق - (أ ش أ):

قررت الحكومة السورية، الاستمرار في فرض حظر التجول الليلي في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحكومة السورية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، أن إجراءات الحظر المفروض ستكون من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.

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