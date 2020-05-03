الحكومة السورية تقرر استمرار إجراءات حظر التجول والتنقل في البلاد
دمشق - (أ ش أ):
قررت الحكومة السورية، الاستمرار في فرض حظر التجول الليلي في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الحكومة السورية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، أن إجراءات الحظر المفروض ستكون من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.
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