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زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرقي تركيا

06:01 م الأحد 03 مايو 2020
زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرقي تركيا

نتيجة زلزال - ارشيفية

أنقرة - (د ب ا)

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ولاية الازيغ بشرق تركيا اليوم الأحد ، وفقا لهيئة إدارة الطوارئ و الكوارث في البلاد.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" إن الزلزال ضرب منطقة سيفرس في ولاية الازيغ في الساعة 25ر16 بالتوقيت المحلي (الساعة 1325بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلومترات ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع ضحايا.

وكان زلزال بقوة 8ر6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب ولاية الازيغ يوم 24 كانون ثان/يناير الماضي ، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 1500 آخرين.

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