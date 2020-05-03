إيران تلغي "مسيرات يوم القدس" المناهضة لإسرائيل بسبب كورونا

طهران (د ب أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد أنه لن تتم إقامة "مسيرات يوم القدس العالمي" هذا العام بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رمضان شريف رئيس "لجنة الانتفاضة والقدس" القول بعد اجتماع تنسيقي بحضور مسؤولين من مختلف الأجهزة، ومن بينها الحرس الثوري ووزارات الداخلية والخارجية والصحة، :"الحقيقة هي أن الظروف الراهنة ليست طبيعية بسبب فيروس كورونا، ولا يمكننا إحياء يوم القدس كما في الأعوام الماضية".

وأضاف :"كما تم تعطيل العديد من المراسم والأماكن الدينية، فلا حرج في الإعلان عن أن مراسم مسيرة يوم القدس لن تقام هذا العام، ولكن سيتم إحياء هذه المناسبة بطرق مختلفة".

وأشار إلى احتمال إحياء الفعاليات عبر الإنترنت، إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وتنظم إيران هذه المسيرات كل عام لإظهار التضامن مع الفلسطينيين، ويصادف يوم القدس هذا العام الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الثاني والعشرين من شهر أيار/مايو الجاري.