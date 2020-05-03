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بسبب كورونا.. بوتين يعيش تحت الرقابة الصحية

02:52 م الأحد 03 مايو 2020
بسبب كورونا.. بوتين يعيش تحت الرقابة الصحية

دميتري بيسكوف

(وكالات):
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكأي شخص آخر، سيضطر لبعض الوقت للعيش والعمل في ظل ظروف محدودة بسبب وباء فيروس كورونا.
وقال بيسكوف خلال برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين" على قناة "روسيا-1": "من الواضح أنه لا يمكن رفع الاحتياطات خلال ليلة واحدة".
وأضاف بيسكوف: "سيتعين علينا جميعا أن نعيش في ظل هذه الإجراءات الاحترازية لفترة من الوقت وخاصة رئيس الدولة بوتين".
وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أنه يتخذ إجراءات صارمة لحماية الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك عقب إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا المستجد.
ومدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، نظام العزل الصحي المفروض في البلاد والهادف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى 11 مايو الجاري. وكلف الرئيس الروسي الحكومة بوضع تدابير جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد والمواطنين، وإعداد توصيات، بشأن التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام، بحلول الخامس من مايو.

دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين فيروس كورونا

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