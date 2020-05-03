أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

استئناف الدراسة تدريجيا في إسرائيل بعد تعطيلها بسبب كورونا

12:15 م الأحد 03 مايو 2020
استئناف الدراسة تدريجيا في إسرائيل بعد تعطيلها بسبب كورونا

الطلبة في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد العودة إلى المدارس تدريجيا، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة.

وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك.

وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن تعود الحكومة إلى الاجتماع مساء اليوم لبحث إعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية وإلغاء القيود على الابتعاد عن المنزل لأكثر من 100 متر.

وشهدت إسرائيل تراجعا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا خلال الفترة الماضية.

وإجمالا، سجلت إسرائيل أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا، و229 حالة وفاة.

الطلبة في إسرائيل استئناف الدراسة فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصين وكورونا وتأثير اتهام بايدن بالتحرش على "مي تو"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان