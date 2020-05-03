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رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن وجود خطط طوارئ تحسبا لوفاته أثناء العلاج من فيروس كورونا

04:58 ص الأحد 03 مايو 2020
رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن وجود خطط طوارئ تحسبا لوفاته أثناء العلاج من فيروس كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):
كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه كان قد تم وضع خطط في حال وفاته أثناء فترة علاجه من مرض كوفيد-19 في المستشفى.

وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد "لم أكن في حالة رائعة للغاية وكنت على علم بأن هناك خطط طوارئ موضوعة".

وقال جونسون في إشارة إلى الفيلم الكوميدي لعام 2017 الذي ركز على الأحداث المحيطة بوفاة الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين "كانت لحظة قديمة صعبة، ولن أنكرها. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو "موت ستالين ".

وقضى االسياسي البالغ من العمر 55 عامًا أسبوعًا في المستشفى بعد إصابته بمرض كوفيد-19، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأمضى جونسون في العناية المركزة مدة ثلاثة أيام.

وعاد جونسون إلى داوننج ستريت منذ حوالي أسبوع بعد راحة لعدة أسابيع للتعافي من الفيروس.

بوريس جونسون فيروس كورونا بريطانيا خطط طوارئ

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