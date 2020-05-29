إسبانيا تقدم دخلا أساسيا للأسر الفقيرة في خضم أزمة كورونا

برشلونة - (د ب أ):

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، دفع مبلغ شهري أساسي لمساعدة الأسر المكافحة في خضم المصاعب المتنامية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الخطوة متضمنة بالفعل في اتفاق الائتلاف الحكومي العام الماضي بين رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز وبابلو إيجليسياس رئيس تحالف "يونيداس بوديموس" اليساري.

وقال إيجليسياس في التليفزيون إن "اليوم هو يوم تاريخي لديمقراطيتنا، عندما تم تشكيل هيكل اجتماعي جديد".

وتتوقع الحكومة أن يحق لحوالي 850 ألف أسرة الحصول على مساعدة حكومية اعتبارا من الأول من يونيو.

ويعادل هذا الرقم حوالي 2.3 مليون شخص من أصل عدد سكان إسبانيا الإجمالي ويبلغ 50 مليون شخص.

ومن بين المحتمل حصولهم على مساعدة، حوالي 16 بالمئة من الآباء والأمهات الذين يعيشون بمفردهم، حيث تشكل السيدات منهم 90 بالمئة.

ويتراوح المبلغ الشهري بين 460 إلى ألف يورو (511 إلى 1112 دولارا)، اعتمادا على حجم وتركيبة الأسرة.

وقد يستفيد أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 65 عاما إذا ما كانوا يعيشون بعيدا عن آبائهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويحق لهم الحصول على تأمين اجتماعي لمدة عام واحد. ويجب أن يكون دخل الأسرة الشهري لكل فرد أقل من 230 يورو.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذا البرنامج 3 مليارات يورو على الأقل.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 9.2 بالمئة هذا العام بسبب الجائحة، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 8ر13 بالمئة بنهاية عام 2019، إلى 19 بالمئة.