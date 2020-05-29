المرصد: تركيا تنقل عشرات المرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا

وكالات:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، اليوم الجمعة، إن كتيبة من المرتزقة تضم نحو 50 عنصرا يترأسها مسؤول أمني سابق في تنظيم داعش الإرهابي من ريف حمص الشرقي في سوريا، قد انضمت للعمليات القتالية التي تخضوها مليشيات طرابلس في ليبيا.

وشغل قائد الكتيبة المرسلة إلى ليبيا منصبا أمنيا فيما كان يسمى "ولاية حمص"، ومن ثم بايع جبهة النصرة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة الإرهابي، وفق المرصد.

وأفاد المرصد أن الداعشي اتجه إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، بحسب المرصد، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، لسكاي نيوز عربية إن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا.

وأضاف عبد الرحمن في حديث أنه تم نقل عناصر من داعش يحملون الجنسية التونسية من سوريا إلى ليبيا أيضا.