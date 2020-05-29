واشنطن ترصد 3 ملايين دولار مقابل رأس المسؤول عن الدعاية في داعش

وكالات:

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم داعش، المسؤول عن الدعاية للتنظيم، محمد خضر موسى رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الخميس: "وزير إعلام التنظيم المتطرف لعب دورا رئيسيا في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض، التي يقوم بها داعش".

وأضاف البيان أن موسى رمضان أشرف على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت، التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

ورمضان من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في تنظيم "داعش"، ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.