تركيا تفرض حظر تجول السبت والأحد المقبلين في15 ولاية

اسطنبول - (د ب ا):

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس فرض حظر تجول يومي السبت والأحد المقبلين، في 14 ولاية كبرى إضافة إلى ولاية زونغولداق، ضمن جهود الحد من انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الداخلية في تعميم اليوم الخميس، أن المخابز ومحلات المعجنات والحلويات والمستشفيات الحكومية والخاصة، والصيدليات والعيادات البشرية والبيطرية، ستواصل تقديم خدماتها خلال يومي الحظر (السبت والأحد)،بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأفادت بأن المطاعم ستعمل خلال يومي الحظر من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط.

وأوضحت أن محلات البقالة والخضار والجزارة والفواكه المجففة ستفتح أبوابها أمام الزبائن، الجمعة، حتى الساعة 2300 ليلا بالتوقيت المحلى.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعلن في وقت سابق من اليوم الخميس إنه سيتم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل رفع حظر الدخول والخروج المعمول به في 15 ولاية ومدينة ، بما في ذلك العاصمة الوطنية أنقرة والمركز المالي إسطنبول.

وأضاف أردوغان في خطاب متلفز للأمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن مراكز اللياقة البدنية (الجمنيزيوم) وأحواض السباحة والحدائق والمتاحف سوف تستقبل مرة أخرى المترددين عليها . ومع ذلك ، ستبقى الحانات والنوادي الليلية مغلقة.

وفرضت تركيا إغلاقًا لمدة أربعة أيام على مستوى البلاد خلال عيد الفطر ، بينما لجأت بشكل أساسي إلى حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع في بعض الولايات خلال الشهرين الماضيين.

وكان من بين الآشخاص الأكثر تضرراً أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر و 20 عاما وأقل لأنهم يخضعون لأوامر صارمة للإقامة في المنزل.

وقال أردوغان إن كبار السن ومن هم في سن 18 سنة وما دونها سوف يظلون خاضعين لحظر التجول.

وستستأنف صلاة الجماعة في المساجد ، المحظورة منذ 16 مارس ، تدريجياً يوم الجمعة ، بدءاً من صلاتي الظهر و العصر.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ،أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو استئناف رحلات القطارات فائقة السرعة، وذلك في إطار خطوات تخفيف التدابير المتخذة ضد انتشار وباء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول، في تصريح من محطة قطارات العاصمة أنقرة، :"اليوم نتخذ خطوة مهمة في مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها، ونستأنف رحلات القطارات فائقة السرعة، وأول قطار سينطلق من أنقرة باتجاه إسطنبول".

وأوضح أن القطارات ستعمل بـ 50 بالمئة من قدرتها الاستيعابية الكاملة، وأن أسعار تذاكر الركوب لن تطرأ عليها أي زيادة.

وأشار إلى أن الرحلات عبر "القطار الكهربائي" ستبدأ خلال فترة قصيرة.

وأضاف :"كما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن ارتداء الكمامات والنظافة والالتزام بالتباعد الاجتماعي تعد أمورا أساسية خلال مرحلة إعادة الحياة لطبيعتها، لذلك سيكون ارتداء الكمامات في كافة المحطات والقطارات أمرا إجباريا".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 160 ألفا و979 فيما بلغت الوفيات 4461. بعد وفاة 30 مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ، وإصابة 1182 خلال نفس الفترة.