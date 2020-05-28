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فرنسا ترفع القيود عن التنقل داخليًا وتؤيد إعادة فتح الحدود الأوروبية في يونيو

06:29 م الخميس 28 مايو 2020
فرنسا ترفع القيود عن التنقل داخليًا وتؤيد إعادة فتح الحدود الأوروبية في يونيو

فيروس كورونا في فرنسا

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، حزمة قرارات لتخفيف الإجراءات المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إداور فيليب، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده تؤيد إعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو المقبل.

وأعلن فيليب رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، وإعادة فتح المقاهي والمحال في 2 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن مطار أورلي جنوبي باريس يعيد فتح أبوابه في 26 يونيو.

وأوضح أن إعادة المدارس الثانوية سيتم افتتاحها قريبًا للطلاب مرة أخرى.

وأعلنت السلطات الفرنسية الأربعاء عن وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي فيروس كورونا استنادا لتوصيات المجلس الأعلى للصحة العامة.

ويذكر أن عقار هيدروكسي كلوروكين بدأ استخدامه في فرنسا نهاية مارس وكان قد سمح به فقط في المستشفيات وحصرا لمعالجة الإصابات الخطرة، بناء على قرار للجان الأطباء.

فرنسا فيروس كورونا فتح الحدود الأوروبية

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