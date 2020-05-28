واشنطن تعرض مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قيادي داعشي

وكالات:

عرضت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في تنظيم داعش محمد خضر موسى رمضان المكني بـ"أبو بكر الغريب"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتستهدف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وأوقعت عدة قتلى بينهم، وكان آخرهم معتز نومان عبد نايف المكني "حجي تيسير"، في غارة جوية بالعراق.

هذا وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الثلاثاء، مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق، ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان:" بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات الإرهابي الخطير، وتنقله الدائم داخل وخارج العراق، استهدفه طيران التحالف الدولي في محافظة دير الزور السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن الجبوري "كان لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل، ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة".

ويعتبر معتز الجبوري، وهو من قرية الشيخ أحمد بقضاء الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي وتولى منصب وزير التصنيع في التنظيم قبل توليه منصب والي العراق.