السعودية تشدد على الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين

(وكالات):

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الخميس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.

وقال السديس، في بيان نقلته صحيفة "الرياض" السعودية، إن الرئاسة العامة تعمل وفق توجيهات القياد فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تم العمل بها.

وأضاف أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء.

من جانبها، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية، وذلك بموجب قرارات القيادة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعيه.

وأضافت الوزارة، اليوم الخميس، أنه ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.