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انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

10:25 ص الخميس 28 مايو 2020
انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

طهران - (د ب أ):

انتخب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، اليوم الخميس، النائب محمد باقر قاليباف رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وذلك لعام واحد.

ووفقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية، فقد حصل قالیباف على 230 صوتا من أصوات النواب الحاضرين في جلسة المجلس اليوم الخميس، والبالغ عددهم 264 نائبا من أصل 290 نائبا.

وخاض المنافسة أيضا على رئاسة مجلس الشورى الإسلامي النائبان فريدون عباسي (حصل على 17 صوتا) ومصطفى ميرسليم (حصل على 12 صوتا).

كما تم انتخاب أمیر حسین قاضي زادة هاشمي بـ 208 أصوات وعلي نیكزاد بـ 196 صوتا ليكونا النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس على التوالي.

وبدأ المجلس أمس دورته التشريعية الجديدة.

البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف طهران

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