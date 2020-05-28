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الاحتلال الإسرائيلي يمنع استكمال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي

10:17 ص الخميس 28 مايو 2020
الاحتلال الإسرائيلي يمنع استكمال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، لجنة إعمار الخليل الفلسطينية من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي ابو سنينة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح، مشيرا إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.

يذكر أن قوات الاحتلال، كانت قد منعت أمس الأول الثلاثاء، الموطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد إعادة فتحه أمام المصلين في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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